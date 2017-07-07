На саммите G20 в преддверии начала официальной сессии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые пожали друг другу руки

Перед началом первого рабочего заседания на саммите G20 Путин и Трамп оказались за одним столом, где поприветствовали друг друга рукопожатием. Во время этой короткой встречи лидеры сказали друг другу, что ожидают вечерней встречи, которая должна состояться в 17.00 мск в выставочном центре Гамбурга.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Трамп планируют обсудить ситуацию на Украине и в Сирии. Песков также сообщил, что Путин принял к сведению сделанное Трампом в Польше заявление о «дестабилизирующей роли России на Украине».