В Гамбурге по итогам акций протеста на фоне проходящего саммита «большой двадцатки» ранены 159 сотрудников полиции, 45 человек задержаны, передают «РИА Новости» со ссылкой на полицию города.

«По последним данным, 159 полицейских ранены, информации о пострадавших со стороны демонстрантов нет. В данный момент по всему городу проходят несанкционированные акции. Задержаны 45 человек, в их отношении ведутся следственные действия», — сообщили в полиции.

При этом правоохранители заявили, что держат под контролем ситуацию в городе. «Полиция контролирует ситуацию. Мы далеки от обстановки, имеющей признаки гражданской войны», — заявил в пятницу глава профсоюза германской полиции Райнер Вендт.