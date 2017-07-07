Первый кластер военно-патриотического парка «Патриот» в Севастополе будет сдан к началу сентября текущего года, сообщил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

«Это сложная задача. В парке будет различная инфраструктура — объекты боевой подготовки для наших Вооруженных сил, места для отдыха, занятий спортом, по интересам для посетителей, но всё должно быть объединено одной главной идеей, одним замыслом», — приводит слова представителя оборонного ведомства ИА SevastopolMedia.

По словам заместителя командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, в Севастополе всего будет размещено кластеров парка. Их совокупная площадь составит порядка 240 га.

Как писали «Известия», севастопольский парк «Патриот» разместится на территории 30-й береговой бронебашенной батареи близ поселка Любимовка. В годы Великой Отечественной войны 30-я бронебашенная батарея защищала город и сражалась до 26 июня 1942 года. Немецкие войска смогли захватить ее, только когда она была практически разрушена и полностью заблокирована.

Рядом с батареей планируется воссоздать линию обороны Севастополя: блиндажи, огневые точки, окопы. Этот объект должен стать своеобразным аналогом «Партизанской деревни» в подмосковном «Патриоте». Здесь будут проходить не только экскурсии, но и реконструкции боевых действий.