Отменен рейс авиакомпании Nord Star из Уфы в Анталью (Турция). Он был запланирован на сегодня, 7 июля, однако перенесен на воскресенье, 9 июля. Полет будет совершать авиакомпания «Ямал».

Пока нет информации о причине задержки рейса. Также неизвестно, будут ли пассажиры обеспечены прохладительными напитками, питанием, гостинициами и трансфером до них.

Между тем, как сообщает «МедиаКорСеть», рейс Уфа–Анталья был отменен авиакомпанией еще 18 июня, однако пассажиры об этом не были предупреждены, а билеты на рейс были в продаже.

Ранее сообщалось о суточной задержке вылета из аэропорта Уфы рейса в Анталью авиакомпании «Икар». После взлета на борту Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности системы кондиционирования. Экипаж принял решение о возвращении. По факту случившегося проводится проверка.