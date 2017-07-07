Муж французской стюардессы, которая погибла 21 октября 2014 года при крушении самолета главы нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери, потребовал от аэропорта Внуково 30 млн рублей.

«Аэропорт Внуково гражданским ответчиком (по уголовному делу о катастрофе) не признан. Соответственно, представитель просит признать аэропорт гражданским ответчиком», — приводит слова судьи Солнцевского суда Москвы «РИА Новости».

Напомним, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet при взлете во Внуково столкнулся со снегоуборочной машиной, в результате чего, помимо Маржери, погибли три члена экипажа.