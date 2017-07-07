Предварительная причина взрыва на шахте рудника «Заполярный» в Норильске — неудовлетворительная организация работ строительной «дочки» компании. Об этом сообщили «Норникеле», передает «Интерфакс».

Напомним, в пятницу в Норильске произошел взрыв метана на шахте «Заполярная». Из рудника было эвакуировано более 150 человек, погибли четыре человека. СК по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту взрыва. 8 июля объявлено в Норильске днем траура.