Стразовая компания СОГАЗ заявила о выплатах компенсаций семьям погибших и пострадавших при взрыве на шахте «Заполярная» в Норильске.

В пресс-релизе компании сказано, что СОГАЗ является страховщиком ответственности владельца рудника «Заполярный» — Заполярного филиала компании «Норникель».

«В соответствии с законом, страховая выплата в случае смерти в результате аварии на опасном объекте составляет 2,025 млн рублей за каждого погибшего», — сообщает компания.

В случае причинения вреда здоровью, напоминает СОГАЗ, размер выплаты будет определяться степенью причиненного ущерба и в соответствии с правилами по закону. В компании призвали семьи пострадавших и погибших обратиться за получением компенсаций.

В компании также выразили соболезнования родным погибших при взрыве и пожелали выздоровления пострадавшим.

Напомним, в пятницу в Норильске произошел взрыв метана на шахте «Заполярная». Из рудника было эвакуировано более 150 человек, погибли четыре человека. СК по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту взрыва. 8 июля объявлено в Норильске днем траура.