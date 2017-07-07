Аллигатор съел пилота самолета, который разбился неподалеку от города Хомстед в американском штате Флорида. Трагедия произошла на глазах у сотрудников местного телеканала WPLG, которые пролетали над местом крушения на вертолете.

Обломки самолета Cessna 152, за штурвалом которого находился мужчина, были обнаружены накануне в заболоченном районе Эверглейдс, сообщает в пятницу Daily Mail.

Воздушное судно было зарегистрировано в летной школе Air Christian Inc. По словам ее владельца Роберта Дина, погибший отправился в самовольный полет в субботу в 20:40 по местному времени.

Пилот долго не выходил на связь. В среду Дин сообщил в Федеральное бюро расследования (ФБР) о пропаже мужчины. Место крушения самолета было обнаружено при помощи спасательного вертолета.

Погибший летчик был единственным человеком на борту самолета, сообщили в Федеральном управлении авиации.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала пространственная дезориентация пилота в темноте, сообщает телеканал «360».

Имя погибшего мужчины не называется, однако это мог быть студент летной школы Марк Укаере. По словам его соседа по комнате Патрика Шедрака, он забеспокоился, когда Укаере не пришел на воскресную службу в церкви.