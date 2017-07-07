Бывший постпред при НАТО Курт Волкер указом госсекретаря Рекса Тиллерсона назначен специальным представителем по Украине. Эта должность создана в Госдепартаменте впервые.

Главной задачей Волкера на посту станет координация усилий госдепартамента по урегулированию конфликта на Украине, заявил представитель госсекретаря США Роберта Хаммонда.

Ранее Волкер работал в Белом доме и возглавлял Институт международного управления при Университете штата Аризона. В настоящий момент он занимает должность эксперта по международной политике и национальной безопасности в этом университете.

Ранее вопросы Украины во внешнеполитическом ведомстве США курировала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.