СК возбудило дело после гибели пяти человек в ДТП в Башкирии
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП в Башкирии, в котором погибли пять человек.
Следствие установило, что вечером 6 июля на 196 км автодороги Уфа–Инзер–Белорецк автомобиль Renault столкнулся с «Газелью». В результате аварии скончались водитель и три пассажира иномарки, включая двух детей, а также водитель «Газели».
После ДТП шестилетняя девочка была госпитализирована с различными травмами, в реанимационном отделении также находится пассажир грузовика. Отмечается, что власти Челябинской области окажут помощь пострадавшей девочке.
Также губернатор поручил разобраться в обстоятельствах и причинах произошедшего, сообщает пресс-служба главы региона.