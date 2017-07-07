Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП в Башкирии, в котором погибли пять человек.

Следствие установило, что вечером 6 июля на 196 км автодороги Уфа–Инзер–Белорецк автомобиль Renault столкнулся с «Газелью». В результате аварии скончались водитель и три пассажира иномарки, включая двух детей, а также водитель «Газели».

После ДТП шестилетняя девочка была госпитализирована с различными травмами, в реанимационном отделении также находится пассажир грузовика. Отмечается, что власти Челябинской области окажут помощь пострадавшей девочке.

Также губернатор поручил разобраться в обстоятельствах и причинах произошедшего, сообщает пресс-служба главы региона.