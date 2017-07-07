Сегодня и завтра в немецком Гамбурге проходит ежегодная встреча «большой двадцатки». Под аккомпанемент масштабных беспорядков, устроенных антиглобалистами, лидеры 19 стран и руководство Евросоюза должны обсудить вопросы борьбы с терроризмом, климатические изменения, проблемы свободы торговли и самые насущные международные темы.

Путь к саммиту для его гостей начался с красной ковровой дорожки, на которой непривычно улыбчивая хозяйка саммита Ангела Меркель поочередно встречала прибывающих. После рукопожатий — а иногда и объятий, как в случае с французским президентом Эммануэлем Макроном, которого госпожа Меркель принимает в Германии уже в третий раз, — гости по одному проходили в зону ожидания. Именно там они и встречались для первого приветствия.

От улыбок к претензиям

Уже в 10:30 по местному времени лидеры «двадцатки» собрались на двухчасовые дебаты по проблеме борьбы с терроризмом.

Как заявил в преддверии встречи президент России Владимир Путин, Москва планирует обратиться к странам «двадцатки» с призывом «совместно нейтрализовать политические, экономические, социальные и идеологические причины, приводящие к распространению терроризма».

Во второй половине дня, после группового фотографирования и обращения немецкого канцлера, лидерам «двадцатки» предстоит детально высказаться по проблемам глобального роста и торговли, а также на тему борьбы с климатическими изменениями.

Последняя тема — особенно болезненная для Европы в свете недавно объявленного президентом США Дональдом Трампом выхода страны из Парижского климатического соглашения.

В преддверии сегодняшних переговоров по климату премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила телеканалу BBC, что лидеры «двадцатки» постараются убедить американского лидера вновь войти в соглашение по климату 2015 года.

— Верю, что за этим столом мы дадим президенту Трампу наше коллективное послание о важности возвращения Америки в это соглашение, и я надеюсь, мы сможем проработать вопрос о том, как это обеспечить, — заметила госпожа Мэй.

Впрочем, глава Белого дома не услышит этого коллективного воззвания — в это же время проходит долгожданная первая двусторонняя встреча американского президента с российским лидером Владимиром Путиным, которая считается центральным событием «двадцатки».

Помимо Терезы Мэй, свои претензии к американскому лидеру имеют и руководители Евросоюза. Президент ЕС Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, неоднократно призывавшие Трампа свернуть с пути торгового протекционизма, уже пообещали ответные меры, если США введут тарифы на импорт стали из ЕС.

Одной из главных международных политических тем на повестке дня стала ситуация на Корейском полуострове — очередной запуск северокорейской ракеты в День независимости США, 4 июля, лишь добавил этой теме актуальности. Свои соображения по этому поводу Дональд Трамп передаст председателю КНР Си Цзиньпиню лично в ходе запланированной в рамках «двадцатки» двусторонней встречи.

— Я сейчас нахожусь в Гамбурге. Тут уличные бои и уже проливается кровь, одна из задач — физически перенести эту встречу. Атмосфера очень серьезная, — рассказал «Известиям» немецкий политолог Александр Рар, научный директор Германо-российского форума. — Больших ожиданий от саммита G20 у меня нет. Глупо думать, что все лидеры мира договорятся продолжать какую-то единую политическую линию и потом будут ее придерживаться. Больше всего ожиданий от двусторонних встреч. В частности, от переговоров Путина и Трампа. Она будет длиться целый час, и я надеюсь, они сумеют о чем-то договориться. Пока Европа занята проблемой климата и миграционным кризисом, двум лидерам было бы неплохо обговорить важные темы — проблему Сирии, Украины, терроризма, Северной Кореи — и сделать всё возможное, чтобы СК не стала новой атомной державой.

Головная боль для полиции

В декабре прошлого года в Гамбурге уже проходила высокопоставленная встреча с большим числом VIP-персон. Тогда в этом немецком городе состоялся Совет министров иностранных дел стран — членов ОБСЕ, сопровождаемый традиционными протестами антиглобалистов. Но опыт противодействия протестующим, полученный тогда немецкими правоохранительными органами, в 2017 году не спас город от многодневных беспорядков.

По последним данным, в ходе уличных столкновений с левыми радикалами и антиглобалистами были ранены 130 сотрудников правоохранительных органов. Всего на охрану глав государств G20 и обеспечение безопасности в районе встреч отрядили около 20 тыс. полицейских, но уже в первый день саммита полиция Гамбурга запросила дополнительные подкрепления из всех федеральных земель Германии.

Отметим, что из-за беспорядков первая леди США Мелания Трамп не смогла присоединиться к супругам других мировых лидеров, которые отправились на экскурсию в сопровождении мужа Ангелы Меркель: госпожа Трамп оказалась попросту не в состоянии покинуть свою гостевую резиденцию.

Впрочем, у полиции Гамбурга есть время до вечера, чтобы освободить первой леди США путь к остальным — на вечер у глав «двадцатки» намечен концерт, ужин и традиционное «семейное фото» с супругами.