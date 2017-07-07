Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно ничего об инциденте в отеле, где на время саммита G20 остановилась делегация РФ.

Ранее ТАСС информировал со ссылкой на немецкое издание Bild, что неизвестные совершили нападение на охранников гостиницы, где разместились президент России Владимир Путин и российская делегация.

По данным СМИ, речь шла о гостинице Park Hyatt. Во время предполагаемого нападения президент России находился в другом районе города в Конгресс-центре, где проходит саммит «двадцатки».