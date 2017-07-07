Полиция опровергла сведения о том, что протестующие в Гамбурге попытались атаковать отель, где разместилась приехавшая на саммит G20 российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным.

«Мы не можем подтвердить это», — заявил представитель местной полиции, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на охрану отеля Park Hyatt, где разместились со своими делегациями некоторые лидеры стран «большой двадцатки», было совершено нападение.