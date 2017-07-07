В сквере на Красноармейском проспекте частная подрядная организация продолжает благоустройство и готовит площадку для фонтана.

Строители уже подготовили место для установки основной чащи фонтана с вечерней подсветкой. Также на территории сквера разметили пешеходные дорожки, частично провели работы по устройству инженерных коммуникаций и наметили места для размещения лавочек, сообщает ИА «Тульские новости».

Работы по благоустройству планируют завершить ко Дню города. В сквере также появятся цветочные композиции. Всего работы, которые должны быть выполнены по проекту, оценили в 8 млн рублей.