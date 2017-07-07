Глава Ростуризма пригласил украинцев на курорты Крыма
Глава Ростуризма Олег Сафонов пригласил украинских туристов провести лето на крымских курортах.
«Украинские туристы едут. Мы надеемся, что их количество еще больше станет. По статистике, обычно их количество увеличивается в июле-августе. Мы ждем и приглашаем», — сказал Сафонов во время общения с журналистами.
Глава Ростуризма также рассказал о системе льгот для туристов с Украины, которые они могут получить, воспользовавшись единой «Картой гостя Крыма и Севастополя». Электронный билет дает право на бесплатное посещение музеев, дворцово-парковых комплексов, а также дисконтную программу — скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах. В проекте участвуют 200 объектов, их список планируется расширять.