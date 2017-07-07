Глава Ростуризма Олег Сафонов пригласил украинских туристов провести лето на крымских курортах.

«Украинские туристы едут. Мы надеемся, что их количество еще больше станет. По статистике, обычно их количество увеличивается в июле-августе. Мы ждем и приглашаем», — сказал Сафонов во время общения с журналистами.

Глава Ростуризма также рассказал о системе льгот для туристов с Украины, которые они могут получить, воспользовавшись единой «Картой гостя Крыма и Севастополя». Электронный билет дает право на бесплатное посещение музеев, дворцово-парковых комплексов, а также дисконтную программу — скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах. В проекте участвуют 200 объектов, их список планируется расширять.