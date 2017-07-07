В Ленинградской области вынесен приговор 47-летнему мужчине, удерживавшему в своей квартире сотрудников скорой помощи. Житель Приозерска признан виновным в незаконном лишении свободы.

Инцидент произошел 11 апреля. Пьяный гражданин вызвал медиков по экстренному номеру. После осмотра он не хотел выпускать их из своего жилья, заперев входную дверь и преградив к ней доступ. Пациент нарушил конституционное право потерпевших на свободу и личную неприкосновенность, сообщает ИА FlashNord.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.