В Нижнем Новгороде из-за дождей частично обрушился автомобильный мост через реку Старку. Сломались бетонные перекрытия, которые обвалились вместе с асфальтом.

Какое-то время после случившегося автомобили продолжали движение по мосту, но сейчас проезд загорожен, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на очевидцев.

Между тем в региональных управлениях МЧС и ГИБДД сказали, что к ним не поступала информация об обрушении. Никаких инцидентов, связанных с произошедшим, тоже не зафиксировано.

Как писали «Известия», накануне в центре города оползень, образовавшийся после затяжных дождей, перекрыл проезжую часть. Движение было перекрыто в обе стороны.