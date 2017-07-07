В Гамбурге началось первое рабочее заседание саммита G20, вступительную речь произнесла канцлер ФРГ Ангела Меркель, после чего работа саммита продолжилась в закрытом режиме.

Перед началом первой рабочей сессии лидеры провели неформальную дискуссию по политическим вопросам, не входящую в официальную часть саммита. После этого с лидерами G20 было сделано групповое фото. Часть лидеров смогли поговорить друг с другом на ногах. Президент России Владимир Путин, в частности, кратко переговорил с Ангелой Меркель.

Первая рабочая сессия саммита посвящена вопросам повестки форума — в частности, мировой экономике и финансам, а также торговле.

Представитель президента России в G20 Светлана Лукаш сообщила, что в рамках первой сессии лидеры обсудят способы добиться устойчивого и сбалансированного экономического роста. Тема проблем глобализации и торговли является основной в период председательства Германии в G20. Меркель ранее наметила серьезную дискуссию по проблемам протекционизма.

Лукаш также заявила, что Владимир Путин, вероятно, выступит на этой сессии, так как не упускает возможности высказаться по теме глобальной экономики.

Напомним, в рамках неформальной дискуссии лидеров G20 Путин заявил, что проблема протекционизма является одной из наиболее сложных в мировой экономике.