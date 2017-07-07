Заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин скончался в ночь на пятницу в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на сайте центра.

«Его уход стал огромной потерей для центра, в котором он работал с момента его основания», — говорится в сообщении.

Жена Алексея Наталья Гражданкина сообщила, что причиной смерти замдиректора стал инфаркт.

По предварительным данным, похороны Алексея Гражданкина состоятся во вторник.

Гражданкин участвовал в создании первого Всесоюзного центра изучения общественного мнения. В 2003 году он вместе с коллегами ушел в «Левада-центр».

Уход Алексея Гражданкина из жизни стал, по словам его коллег, большой потерей как для центра, так и для всей сферы социологии, которую он изучал всю жизнь, сообщает телеканал «360».