Сотрудники заповедника «Курильский» на острове Кунашир Большой гряды Курильских островов провели кольцевание пяти птенцов рыбного филина перед их вылетом из гнезд. Работы проводились в июне текущего года перед вылетом птенцов из дупла. Птенцов окольцевали обычными и цветными кольцами, что в дальнейшем позволит идентифицировать птиц при их фиксировании фотоловушками. Помимо этого, кольцевание позволит отслеживать перемещения филинов в пределах Кунашира и соседних островов Курильской гряды (Шикотан, Итуруп) и Японии (Хоккайдо), сообщает ИА SakhalinMedia.

Рыбный (дальневосточный) филин — птица, находящаяся на грани исчезновения, занесена в Международную Красную Книгу. Ареал ее обитания — Приамурье, Приморье, Маньчжурия и Япония. На острове Кунашир численность рыбного филина составляет примерно 70–80 постоянно обитающих особей. Количество птиц определяется по токовому пению во время голосового учета, который проводится в зимне-весенний период. Всего в ходе учетных работ в 2016–2017 годах специалисты установили 23 гнездовых участка.

Государственный природный заповедник «Курильский» был открыт в 1984 году на острове Кунашир и островах Малой Курильской гряды в Южно-Курильском районе Сахалинской области РСФСР. Площадь заповедника составляет 65 365 га. Охранная зона — 73 475 га. Природные комплексы заповедника являются уникальными и аналогов в мире не имеют.