Мужчина упал на рельсы на станции московского метро «Театральная», сообщил «Известиям» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Около 13.30 произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого мужчина оказался на жестком пути под прибывающим электропоездом. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене была незамедлительно вызван наряд срочной медицинской помощи, который по прибытии констатировал у потерпевшего открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга», — рассказал Мышляев, отметив, что пострадавший был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

Он добавил, что отключить электроснабжение и восстановить движение после произошедшего удалось за 15 минут, поэтому инцидент не повлиял на движение по Замоскворецкой линии.

«Информация о произошедшем была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», — добавил Мышляев.