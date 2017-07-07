Мировой суд Мещанского района Москвы в пятницу оштрафовал на 20 тыс. рублей оппозиционера Ильдара Дадина за нарушения правил проведения пикета в здания ФСБ 5 июля, передает «РИА Новости».

По данным полиции, активистом были нарушены положения специального распоряжения, действующего во время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в Москве. Согласно распоряжению, все пикеты, митинги и шествия в столице должны согласовываться с властями и проводиться в установленными ими местах.