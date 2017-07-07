Бежицкий районный суд заставил МУП «Брянское троллейбусное управление» выплатить 137 тыс. рублей 80-летней пассажирке, которая пострадала в общественном транспорте.

В ходе судебного заседания было установлено, что столкновения двух троллейбусов в Брянске произошло по вине одного из водителей. В результате аварии пенсионерка получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и поранила лицо, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

О произошедшем пассажирка сообщила в прокуратуру. По результатам проверки дело направили в суд и потребовали ответчика компенсировать жительнице Брянска моральный и материальный вред.