30 июня – 7 июля в объективе «Известий»
Сборная Германии выиграла финал Кубка конфедераций
Певица Валерия дала интервью «Известиям» в связи с выходом мультфильма «Сказ о Петре и Февронии», в котором звучит ее песня
На площадке DI Telegraph открылась выставка «Дали — живые сны», на которой представлено около 100 гравюр мастера, в том числе те, которые редко демонстрируются в России
Представлена новая форма российского спецназа
Глава НМГ Ольга Паскина получила премию «Медиаменеджер»
В Музее Москвы открылась выставка «Москва глазами иностранцев», приуроченная к 870-летию города
Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Москве обсудили важные вопросы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы
В Музеях Московского Кремля открылась выставка произведений декоративно-прикладного искусства Японии «За гранью воображения», в рамках экспозиции представлены экспонаты из частного собрания британского коллекционера
Встреча с церковным писателем, наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря епископом Тихоном прошла в Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино в Москве
В Музее Москвы открылась совместная с посольством Словении выставка «Сердце Копера в Москве», посетители экспозиции смогут увидеть коллекцию из регионального музея старинного словенского города Копер
Массовые акции протеста прошли в Гамбурге накануне открытия саммита G20
Беспорядки на улицах Гамбурга
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время официального визита китайского лидера в Россию
В Москве премьерой ленты «Сергей Щукин. История коллекционера» открылся фестиваль фильмов об искусстве Perform. С приветственным словом на открытии выступили министр культуры РФ Владимир Мединский и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
В рамках III Российско-китайского медиафорума газета «Известия» заключила соглашение о запуске совместного проекта с экономическим изданием «Цзинцзи жибао»