Две трети россиян не ведут семейных архивов и даже не планируют этим заниматься. Таковы данные опроса исследовательского холдинга «Ромир». Со знанием предков ситуация обстоит немного лучше. Почти девять из десяти наших соотечественников смогли назвать имена хотя бы нескольких прабабушек и прадедушек, а каждый десятый может назвать всех предков поименно. 12% респондентов не смогли вспомнить ни одного родственника в третьем колене. Социологи связывают столь «короткую» родовую память с тем, что страна пережила большое количество потрясений. Однако интерес к своим корням не утрачен полностью. Исследование показало, что почти половина жителей страны хотели бы найти более подробную информацию о своей семейной истории.

В мае «Ромир» провел всероссийский опрос, в котором приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше со всей страны. Респондентам задали несколько вопросов о знании истории их семей и желании найти дополнительную информацию о своих предках. Согласно полученным результатам, каждая пятая семья (22%) ведет семейный архив, причем 5% делают это регулярно и целенаправленно, а 17% — от случая к случаю. Остальные же 78% опрошенных признались, что семейного архива не ведут, хотя 12% из них заявили, что планируют заняться этим в будущем.

— Стоит отметить, что среди жителей Северо-Западного и Уральского округов выше доля респондентов, которые ведут семейные архивы — по 28%. А ниже среднего уровня этот показатель в южном регионе страны — 16%. Чаще о ведении семейных архивов говорили россияне с высоким доходом и старше 35 лет. Также выше доля ведущих семейные архивы среди жителей городов-миллионников, отмечено в исследовании, имеющемся в распоряжении «Известий».

Следующий вопрос касался знания имен своих прадедушек и прабабушек. Тут ситуация оказалась лучше, чем с архивами. Так, только 12% респондентов не смогли назвать ни одного имени. Четверть респондентов (25%) назвали одно–два имени, 18% — меньше половины всех имен. 44% россиян смогли вспомнить более половины своих прадедов, и лишь 9% опрошенных назвали поименно всех восьмерых прабабушек и прадедушек.

Исследование также показало, что с возрастом осведомленность о семейных корнях улучшается. Так, среди респондентов старше 60 лет 91% опрошенных смогли назвать хотя бы одно имя прабабушки или прадедушки, в то время как среди молодежи этот показатель равен 83%. Как и в предыдущем вопросе, лидеры по знанию имен предков — жители городов-миллионников. В сельской местности такой памятью может похвастаться вдвое меньшее число опрошенных.

Однако интерес к генеалогии в последнее время возрос. Отвечая на вопрос «Хотели бы вы найти информацию о своих предках/родословной?», почти половина респондентов (48%) подтвердили свое желание узнать историю своей семьи.

Президент холдинга «Ромир», вице-президент Gallup International Андрей Милехин сообщил «Известиям», что исследование показывает, как связь времен обрывается уже через два поколения.

— Своих дедушек и бабушек знают практически все, а вот поколение «пра-» для большинства россиян — уже почти незнакомцы, о которых зачастую не знают даже такой малости, как имя. Возможно, продолжает играть роль инерция советского времени, когда изучать историю вне официальных рамок было не принято, а углубляться в историю собственной семьи (а особенно рассказывать ее детям) было подчас просто опасно. Результат — мы живем как будто без сознания. С другой стороны, достаточно обнадеживающе выглядит почти половина респондентов, которые хотели бы больше узнать о своих предках, — отметил специалист.

Начальник сектора демографии Российского института стратегических исследований, социолог Игорь Белобородов рассказал «Известиям», что причина столь короткой родовой памяти кроется исключительно в советском прошлом.

— Сейчас люди снова начали интересоваться своими родословными. В советскую эпоху с этим было сложнее. В то время огромное количество людей подвергалось репрессиям и люди боялись узнавать о своих предках. Сейчас же становится значимым иметь представление о своей генеалогии, как это было в дореволюционные времена. Когда и дворяне, и даже крестьяне считали обязательным знать всё о своих предках, — пояснил эксперт.

По данным «Ромира», за помощь в восстановлении личной истории готовы заплатить большинство опрошенных. На данные из архивов готовы потратиться 63% респондентов, а на ДНК-тесты — 71%. Правда, опрошенные не готовы идти на серьезные траты — большинство готовы выложить за информацию о предках не более 3 тыс. рублей.