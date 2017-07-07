Новым управляющим директором телеканала РБК станет бывший редактор делового вещания НТВ и телеведущий Игорь Полетаев, который сменит на этом посту Эльмара Муртазаева, сообщил генеральный директор РБК Николай Молибог.

Генеральный директор заявил, что в РБК очень благодарны Муртазаеву за работу и те изменения, которые произошли с телеканалом. По словам Молибога, Муртазаев заявил о своем намерении уйти с канала и из журналистики еще несколько месяцев назад. Телеканал попросил его дождаться смены акционера, однако Муртазаев решил уйти, не дожидаясь этого момента.

Теперь решения об эфирной сетке будет принимать Игорь Полетаев.

«Я начинал карьеру журналиста в РБК и работал на телеканале с момента его создания, поэтому я очень ценю и уважаю этот бренд. Мне потребуется некоторое время, чтобы войти в курс дела, познакомиться с командой и понять вектор развития телеканала», — сказал Полетаев.