Один из пострадавших при взрыве на автозаправочной станции у озера Иссык-Куль в Киргизии скончался в пятницу в НИЦ травматологии и ортопедии в Бишкеке, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

«Сегодня в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии скончался один из пострадавших», — говорится в сообщении.

В результате взрыва 19 июня на автогазозаправочной станции (АГЗС) в поселке Ананьево Иссык-Кульской области Киргизии на месте происшествия погибли мужчина и его 9-летний сын, еще два человека скончались 22 июня и 7 июля в больнице.