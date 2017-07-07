Количество погибших рабочих на обвалившемся кустарном руднике в Гане выросло до 22 человек. Напомним, обвал 80-метровой шахты в этой африканской стране накануне унес жизни 17 человек, многие получили травмы.

Нелегальная добыча золота в Гане каждый год наносит казне ущерб как минимум в $2,3 млрд. Кроме того, из-за наспех сооруженных конструкций и халатности при добыче часто гибнут люди.

Администрация страны, которая занимает в Африке второе место после ЮАР по золотодобыче, в настоящее время разрабатывает законопроект по сдерживанию кустарной добычи драгоценного металла.