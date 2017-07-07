Под Тверью стартовали выборы президента рок-фестиваля «Нашествие». Среди кандидатов – Валерий Кипелов, Сергей Шнуров, Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев, Земфира и даже Филипп Киркоров.

Впереди по результатам праймериз оказался солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров, его ближайшими конкурентами являются Валерий Кипелов и Юрий Шевчук. Всего в списке кандидатов 15 фамилий, сообщает РЕН ТВ.

Официальное открытие фестиваля начнется в пятницу вечером в 18:00 и продлится до 9 июля.