Возле города Жуковка Брянской области в лесу были обнаружены 19 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Сообщение об обнаружении опасных предметов поступило на пульт дежурного ГУ МЧС по Брянской области днем 7 июля. Как сообщает NASHBRYANSK.RU, всего возле райцентра Жуковка было найдено 19 минометных мин калибра 50 мм.

Специалисты Брянского пожарно-спасательного центра прибыли на место происшествия незамедлительно. Благодаря их оперативной работе снаряды были изъяты и обезврежены к 12:30.