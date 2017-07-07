203 студента Санкт-Петербургского государственного экономического университета, проходившие подготовку в Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева, приведены к военной присяге.

В торжественной церемонии приняла участие заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, а также родные и близкие военнослужащих.

«Наслаждайтесь жизнью, бывайте в социальных сетях, но знайте, пока вы сидите в соцсетях или лежите на диване, кто-то другой работает в поте лица и может занять то место в жизни, о котором вы мечтаете», — дала Швецова напутствие молодым людям, передает ТАСС.

Студенты, которые сегодня приняли присягу, были отобраны для обучения в Академии МТО по программе подготовки мобилизационного резерва в рамках начатого в 2015 году совместного проекта Минобороны и Санкт-Петербургского государственного экономического университета.