Ученая степень министра культуры РФ Владимира Мединского была подтверждена на диссертационном совете Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Глава минкультуры РФ является доктором исторических наук на законных основаниях.

«Диссовет принял решение, в котором согласился с решением о присуждении Мединскому ученой степени доктора исторических наук. 19 человек проголосовали за, трое воздержались», — заявила руководитель управления вуза по связям с общественностью и СМИ Вероника Смирнова.

Диссертационный совет Белгородского госуниверситета в пятницу рассмотрел заявление о лишении ученой степени доктора исторических наук Владимира Мединского. Вместо министра на заседании присутствовал его представитель.