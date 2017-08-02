Режиссер Владимир Нахабцев снимает многосерийный фильм «Осколки» — драматическую историю двух семейств, которые спустя 15 лет после рождения детей узнали, что их дочерей перепутали в роддоме. Главные роли в фильме исполняют Александр Дьяченко, Наталия Антонова, Татьяна Черкасова, Аглая Тарасова и Валерий Кухарешин. «Известия» побывали на съемочной площадке.

Фото: «ВайТ Медиа» Актрисы Валерия Бурдужа и Анна Дулова в ролях перепутанных дочек.

Врачебной халатностью создатели картины не ограничились и определили новорожденных девочек в неравные семьи, чтобы наглядно показать — человека воспитывают среда и семья.

Часть съемочных смен прошла в пригороде Санкт-Петербурга. На территории конно-спортивного клуба снимали сцены праздника, который устроила семья известного бизнесмена Олега Прокопьева (Александр Дьяченко) в честь победы его 15-летней дочери Варвары (Анна Дулова) на скачках. В сосновом бору расположились актерские вагончики, по лесным тропинкам прогуливались ухоженные дамы в платьях, на каблуках и в шляпках с вуалетками.

Фото: «ВайТ Медиа» Бизнесмен Олег Прокопьев с любимой дочкой Варей. Актеры Александр Дьяченко и Анна Дулова

Мимо роскошно сервированных столов, попутно здороваясь с присутствующими, прошла хозяйка праздника — Анна (Наталия Антонова). Подле нее три девушки: ее старшая дочь Ульяна (Аглая Тарасова), младшая — Варвара и вновь обретенная —Александра.

Фото: «ВайТ Медиа» Актриса Наталия Антонова

К слову, Антоновой в фильме досталась совершенно не характерная для нее роль. Привыкшую играть амплуа добрых и милых женщин актрису вдруг увидели в амплуа светской львицы, для которой казаться всегда важнее, чем быть.

— Моя экранная супруга постоянно говорит о нашем статусе и репутации, о положении в обществе. А мой герой не считает, что всё это является главным критерием и ценностью в жизни. Напротив, он чувствует, что надо стремиться к чему-то другому. В итоге это приводит к к конфликтам в отношениях и угрозе нашему браку, — рассказал «Известиям» Александр Дьяченко.

Дочери Ксении Раппопорт — актрисе Аглае Тарасовой — предложили сыграть старшую дочь богатого семейства Ульяну. Эта героиня не лишена высокомерия и беспрестанно делает замечания еще не привыкшей к роскошной жизни Александре.

— Лучше не улыбайся, у тебя кожа на лбу становится, как у шарпея, — критикует Ульяна внезапно обретенную сестру.

В коротких перерывах актриса старается не выходить из образа и тем же тоном общается со своим картинным дедушкой Валерием Кухарешиным, пока тот увлеченно фотографирует съемочную группу на камеру мобильного телефона.

При первом рассмотрении драма о потерянных и обретенных отпрысках представляется типичным сюжетом для мыльной оперы. Однако генеральный продюсер кинокомпании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева уверяет — они с авторами сценария вдохновились реальными историями из жизни. По ее словам, подмена детей — история не частая, но имеющая место в нашей жизни...

Фильм появится на телеэкранах в начале нового телесезона.