Плата за резидентные разрешения на парковку повышаться в ближайшие два года не будет. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по транспортным вопросам Максим Ликсутов.

«Ни в 2017, ни в 2018 году стоимость резидентного разрешения повышаться не будет», — цитирует Ликсутова телеканал «360».

Резидентское разрешение разрешает парковаться автомобилистам, проживающим в указанных районах. Машину можно оставлять ежедневно с 20:00 до 08:00. Чтобы парковаться круглосуточно, на сегодняшний день необходимо платить 3 тыс. рублей в год. Разрешение можно оформить на один, два или три года.

Платная парковка действует в столице более чем на 1 тыс. улиц. Стоимость одного часа варьируется от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) до 200 рублей на наиболее востребованных участках в районе «Москва-Сити» и в границах Садового кольца. Штраф за неоплаченную парковку составляет 2,5 тыс. рублей.