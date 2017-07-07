Машину с ребенком в салоне эвакуировали на штрафстоянку в Серпухове. Родственникам удалось вызволить его только по прибытии в деревню Борисово.

По словам очевидцев, перед эвакуацией осмотр автомобиля проводили три человека, но ни один из них не заметил в ней ребенка. Как сообщает телеканал «360», родные ребенка следовали за эвакуатором всю дорогу до штрафстоянки, но забрать ребенка им позволили только после того, как его мать пригрозила сотрудникам эвакуационной службы судом. Родственники малыша обратились к местному участковому, который вызывал на место сотрудников ГИБДД. У них родные ребенка потребовали оформить заявление о похищении человека.

По мнению автоюриста Дмитрия Славнова, эти обвинения являются серьезными и родственники ребенка могут обратиться с прокуратуру, поскольку сотрудники эвакуационной службы допустили грубое нарушение закона: перед эвакуацией автомобиля они должны были убедиться в том, что в нем больше никого нет.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.