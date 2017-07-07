Воздушное судно авиакомпании «Оренбуржье» должно было вылететь из аэропорта «Курумоч» в Самаре в Казань в 9:35 6 июля. Рейс отменили из-за отказа двигателя.

Поломка обнаружилась, когда самолет выехал на взлетную полосу. Вследствие отказа двигателя судно было возвращено в ангар. Как сообщает РИА «Оренбуржье», резервный борт для вылета пассажиров предоставили только через 4,5 часа.

На борту самолета находилась команда по пляжному футболу «Крылья Советов». Спортсмены должны были вылететь на второй этап чемпионата России. После отмены рейса команда до Казани добиралась на автобусе и пропустила тренировку.