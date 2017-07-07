Массовая драка с перестрелкой произошла этой ночью в самом центре Уфы, у Гостиного двора. Сигнал в полицию поступил около часа ночи. Между несколькими мужчинами произошел конфликт на почве межличностных отношений, который перерос в драку с применением оружия. Обстоятельства случившегося уточняются, по факту проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

В сети появилась запись произошедшего. На кадрах видно, что группа, состоящая из пяти-шести человек, по очереди избивает одного мужчину. Его оставляют на проезжей части. Избитого объезжают автомобили, однако никто не останавливается. Затем он поднимается, переходит на тротуар, но его снова избивают неизвестные. Очевидцы в социальных сетях рассказали, что было около 20 выстрелов.

Как сообщает телеканал «360», к медикам за помощью обратились двое. У пострадавших были зафиксированы травмы мягких тканей, похожие на следы от пуль травматического пистолета. Когда их документы начали оформлять в больнице, они сбежали.

По некоторым данным, в драке в центре Уфы принимали участие около 50 человек.