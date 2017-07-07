Президент РФ Владимир Путин и глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в ходе встречи на полях саммита «большой двадцатки» затронут тему отношений между Россией и Европейским союзом, сообщил официальный представитель ЕК Александр Винтерштайн, не уточнив, какие именно вопросы станут предметом обсуждения двух лидеров.

«Что касается встречи с президентом Путиным. Два лидера обсудят сотрудничество между ЕС и Россией по ряду вопросов и обсудят вопросы, стоящие на повестке дня встречи, в которой они оба участвуют», - пояснил Винтерштайн.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Юнкер обсудят перспективы отношений РФ и ЕС и проблематику урегулирования региональных кризисов. По словам Ушакова, особое внимание будет уделено нормализации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.