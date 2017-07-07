В московском метро на одной из станций зеленой ветки произошел «инцидент с пассажиром», сказала «Известиям» пресс-секретарь подземки Надежда Доржиева.

По информации «Известий», происшествие стало причиной приостановки движения по зеленой ветке из центра в сторону станции «Белорусская».

«Было падение, но более подробной информации пока нет», — сообщили «Известиям» в УВД на Московском метрополитене

На станции «Тверская» пассажирам предлагают воспользоваться соседними станциями.