Московское метро сообщает об инциденте с пассажиром на зеленой ветке
В московском метро на одной из станций зеленой ветки произошел «инцидент с пассажиром», сказала «Известиям» пресс-секретарь подземки Надежда Доржиева.
По информации «Известий», происшествие стало причиной приостановки движения по зеленой ветке из центра в сторону станции «Белорусская».
«Было падение, но более подробной информации пока нет», — сообщили «Известиям» в УВД на Московском метрополитене
На станции «Тверская» пассажирам предлагают воспользоваться соседними станциями.