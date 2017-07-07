Нью-Йоркская больница предложила принять на лечение Чарли Гарда, десятимесячного мальчика из Великобритании. Он страдает редким генетическим заболеванием. По мнению английских врачей, ребенок находится в терминальной стадии и ему уже ничем нельзя помочь.

Тем не менее, как говорится в заявлении Пресвитерианской больницы Нью-Йорка, она согласилась принять и оценить состояние Чарли. Однако должны быть соблюдены условия безопасной транспортировки и другие нюансы.

Судьба ребенка вызвала широкий общественный резонанс. О готовности оказать ему помощь заявил в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

Солидарность с родителями выразил и папа римский, который готов предоставить ребенку ватиканское гражданство, дабы избежать юридических проблем с транспортировкой.