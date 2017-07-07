Комания «Аэрофлот» вошла в число лидеров среди российских компаний, заслуживших наивысшую репутацию в 2017 году согласно результатам исследования корпоративной репутации, проведенного российской консалтинговой компанией Reputation Institute. Аэрофлот стал первым в категории «Транспорт» и занял второе место в общем списке.

Также в рейтинг попали Сбербанк, «Газпром», S7 Airlines, «Лукойл», «Норникель», РЖД.

Рейтинг был составлен на основе опроса более 10 тыс. жителей России.