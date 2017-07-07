Французский ювелирный дом Boucheron посвятил набор украшений озеру Байкал. Гарнитур из колье, серег и кольца входит в ювелирную коллекцию Hiver Impérial.

Как сообщает IrkutskMedia, презентация украшений состоялась на Неделе высокой моды в Париже. Украшения изготовлены из горного хрусталя, бриллиантов, сапфиров, танзанита, шпинеля, халцедона, аквамарина, лунного камня и перламутра. Главным украшением коллекции является колье-трансформер Baikal, которое создано из белого золота, аквамарина, лунного камня, жемчуга и бриллиантов.

Креативный директор марки Клэр Шуан рассказала, что воплотила в украшениях традиции и красоту Русского Севера. Создание парюры Baikal навеяно пейзажами и льдами озера Байкал.

Boucheron — французский ювелирный дом. Первый магазин был открыт в 1858 году в Париже. На сегодняшний день магазины ювелирного украшения от французских ювелиров продаются в крупнейших городах мира: Нью-Йорке, Мадриде, Лондоне, Брюсселе, Дубае, Гонконге, Сиднее, Сеул, Санкт-Петербурге и др.