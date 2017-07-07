Житель Салехарда из окна детского сада открыл стрельбу из пневматической винтовки. По имеющимся данным, оружие принадлежит стрелявшему.

60-летний разнорабочий детского сада 5 июля в районе 10 часов вечера открыл стрельбу из пневматической винтовки по самодельным мишеням. Как сообщает ИА «Ура.ру», сейчас в отношении мужчины проводится проверка, по результатам которой он будет привлечен к ответственности.

ЧП активно обсуждали пользователи социальных сетей. Жители района отмечали, что из окна детского сада «Рябинка» слышится стрельба и виден мужчина. Многие отмечали, что рядом с местом происшествия находились люди, были замечены дети.