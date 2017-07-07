Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении американской стороны нарушить энергетическую монополию в Европе, заявив, что это вопрос не политики, а рынка.

«В Европе нет энергетической монополии. Есть главные игроки, второстепенные игроки, экономически целесообразные игроки и экономически нецелесообразные игроки. И всё решает рынок, это нельзя решать политически», — приводит слова Пескова издание «Газета.ру».

Ранее в ходе переговоров на саммите Междуморья в Польше американский лидер заявил, что США ни при каких условиях не будет использовать энергетику как средство влияния. «Соединенные Штаты никогда не будут использовать энергетику для того, чтобы принуждать ваши страны, и мы не можем позволить другим делать это. Мы не хотим, чтобы существовала монополия», — подчеркнул Трамп.