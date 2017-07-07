Госдума в первом чтении приняла поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП РФ) о введении штрафов за неисполнение закона о регулировании деятельности мессенджеров.

За неисполнение закона будет грозить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — для должностных лиц и от 800 тыс. до 1 млн рублей — для юридических лиц.

Также эта инициатива предусматривает возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятого на основании вердикта суда. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2018 года.