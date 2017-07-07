Лидеры стран «двадцатки» собрались в Конгресс-центре в Гамбурге на встречу, посвященную политическим вопросам, в том числе борьбе с терроризмом.

На встречу прибыли президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Участников встречи приветствовала в фойе Конгресс-центра канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Путин прибыл на встречу раньше Трампа, после окончания заседания стран БРИКС. Во встрече по терроризму принимают участие лидеры стран G20, глав приглашенных государств и руководителей финансовых институтов. Ожидается, что по итогам встречи лидеры сделают итоговое заявление.

В начале заседания президент России Владимир Путин призвал G20 к созданию единого антитеррористического фронта.

Ранее президент России Владимир Путин в выступлении на саммите затронул экономические вопросы. Он заявил о готовности России к участию в гармонизации энергетических рынков, а также призвал к реформе МВФ в интересах развивающихся рынков.