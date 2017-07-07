Крупнейший рок-фестиваль под открытым небом «Нашествие» открывается в пятницу в Тверской области. За три дня в поселке Большое Завидово выступят более 90 групп.

Официальное открытие музыкального мероприятия состоится в 18:00 мск. Фестиваль откроет известный российский рок-музыкант Вячеслав Бутусов, который выйдет на сцену вместе с детским хором Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

По словам организаторов, в этом году гости фестиваля смогут бесплатно доехать из Москвы до площадки мероприятия на электричках. Это сделано для того, чтобы избежать заторов на дорогах.

«Для этого они должны предъявить контролеру билет на «Нашествие», и тогда им можно будет не оплачивать проезд», — цитирует ТАСС представителя фестиваля.

Перед зрителями выступит пилотажная группа «Русские витязи» на новых многофункциональных истребителях СУ-30СМ. Традиционная выставка техники и вооружения Министерства обороны России также пройдет на «Нашествии». В этом году гостям впервые представят робота-пожарного.

В рамках фестиваля состоится показ первого документального фильма о группе «Гражданская Оборона» «Здорово и Вечно», а также пройдет презентация книги «Король и Шут: бесконечная история» Александра Балунова.

Предполагается, что в этом году фестиваль посетят 220 тыс. человек, что на 15 тыс. человек больше, чем в прошлом, сообщает телерадиокомпания «Мир».

«Нашествие» проводится в России с 1999 года. Рок-фестиваль проходит под открытым небом, а зрители живут несколько дней в палаточных городках. Завершится фестиваль в воскресенье.