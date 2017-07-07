Многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства обнаружены в исправительных учреждениях под Ухтой. Проверку проводила местная прокуратура совместно с Роспотребнадзором и Россельхознадзором.

Речь идет о проверках в четырех ИК, а также СИЗО-2 и лечебно-профилактическом учреждении «Больница № 18» УФСИН по Республике Коми, уточняет ИА «Комиинформ».

Было обнаружено, что на складах хранятся продукты с истекшим сроком годности. В овощных цехах используется инвентарь с явными признаками загрязнения. На базах не было контроля за температурным режимом хранения продуктов. Ветеринарно-санитарные правила были нарушены в колонии, где есть птицеводческое хозяйство.

В адрес руководителей исправительных учреждений внесены представления об устранении нарушений. Кроме того, решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц в колониях, СИЗО и больнице.