Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту взрыва на шахте в Норильске по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.

По предварительной версии следствия, 7 июля около 11:30 по местному времени (7:30 мск) на шахте рудника «Заполярный» произошел хлопок неустановленного газа, предположительно, взорвались пары газа метана.

Из шахты было эвакуировано более 100 человек.

Ранее компания «Норникель» подтвердила гибель четырех человек.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, которая позволит установить причину смерти.