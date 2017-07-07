Россия в рамках саммита «большой двадцатки» выступит против нелегитимных торговых и финансовых ограничений и обратит внимание делегаций на вопросы обеспечения позитивной динамики в глобальной торговле, заявил президент РФ Владимир Путин.

«При обсуждении «двадцаткой» ситуации в мировой экономике российская сторона намерена сосредоточить внимание на вопросах обеспечения позитивной динамики глобальной торговли», — подчеркнул Путин, выступая на встрече лидеров БРИКС на полях саммита G20. По словам главы государства, Россия выступает против набирающего обороты в мире протекционизма.

Страны «большой двадцатки» должны обеспечить «создание справедливой модели глобального развития, модели, которая будет способна обеспечить устойчивый инклюзивный рост, поможет ликвидировать накопившийся между странами дисбаланс», — считает президент.